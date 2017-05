Bussard landet im Kühlergrill

Veröffentlicht am 24. Mai 2017 von wwa

KIRCHEN – Wildunfall mit einem Busard – Ein 68jähriger Autofahrer befuhr am Sonntagnachmittag, 21. Mai, gegen 15:50 Uhr die Landesstraße 280 von Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach, als plötzlich auf gerader Fahrbahn ein Bussard im Tiefflug die Fahrbahn kreuzte. Der Bussard wurde vom Fahrzeug erfasst und verfing sich im Kühlergrill. Mit Hilfe einer Falknerin des Tierparkes Niederfischbach wurde das noch lebende Tier aus dem Kühlergrill befreit. Bis dato hat der Bussard den Verkehrsunfall überlebt und wird im Tierpark versorgt. An dem Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden.