Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Verlegung der Müllabfuhr an Pfingsten und Fronleichnam – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr wegen Pfingstmontag, 5. Juni, in der gesamten Woche auf den jeweils nachfolgenden Tag. Weiterhin wird die Müllabfuhr wegen Fronleichnams am Donnerstag, 15. Juni und Freitag, 16. Juni auf den jeweils nachfolgenden Tag verlegt. Weitere Infos unter Telefon: 02631/803-308 (Kreisverwaltung Neuwied).