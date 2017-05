Veröffentlicht am 24. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – „Move it“: Neuwieder bewegen sich – Tanzschule Impuls lädt zu einem bewegenden Tag ein – Bewegung hält fit. Davon können sich die Besucher einer neuen Veranstaltung überzeugen, die den Luisenplatz in einen Tanzpalast und ein Fitnessstudio verwandeln will. „Move it – Neuwied bewegt sich“: So heißt das Motto einer neuen Tanz- und Sportveranstaltung in der Neuwieder Innenstadt. Unterschiedliche Workshops und Tanzshows sollen am Samstag, 3. Juni, von 11:00 bis 16:00 Uhr Jung und Alt auf den Luisenplatz locken. Initiator des Projekts ist Christopher Piltz, Leiter und Trainer der Tanzschule Impuls. Unterstützung bei der Realisierung der Veranstaltung erhält er vom Neuwieder Mrs. Sporty-Team.

Piltz verfolgt dabei ein Ziel: „Es gibt viele kulturelle Veranstaltungen in Neuwied. Ich möchte darüber hinaus etwas im reinen Wortsinn Bewegendes und zugleich auch künstlerisch Anspruchsvolles für Jugendliche und Erwachsene im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt etablieren.“ Unterstützung erfährt Piltz dabei von Petra Neuendorf, der Leiterin des Stadtmarketings: „Ein derartiges Projekt steht Neuwied gut zu Gesicht. Es ist modern und liegt voll im Trend.“

Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist sicherlich eine Streetdance-Show, die um 14:20 Uhr beginnt. Dabei stellen einige Mitglieder der Tanzschule Impuls ihr großes rhythmisches und tänzerisches Können unter Beweis. Darauf folgt gegen 16:00 Uhr eine große Tombola, bei der es Sachpreise in Höhe von insgesamt 1.000 Euro zu gewinnen gibt. Für kleine Besucher können auf einer Hüpfburg toben oder sich schminken lassen. Kulinarisch wird „Move it“ von „Babo’s Suppen & Mehr“ unterstützt. Der Restaurationsbetrieb sorgt mit gesunden Suppen und Salaten für das Wohl der Gäste.

Für die zahlreichen kostenlosen Workshops können sich Interessierte online unter www.move-it-neuwied.de anmelden.