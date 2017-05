Veröffentlicht am 24. Mai 2017 von wwa

MAINZ – Krankenhäuser sind zentraler Baustein der medizinischen Versorgung – Die Delegation des Sejmik der Woiwodschaft Oppeln, die auf Einladung des Landtages in Mainz zu Gast ist, traf sich zu einem Meinungs- und Gedankenaustausch mit Gesundheitsstaatssekretär David Langner im Gesundheitsministerium. Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und der polnischen Woiwodschaft Oppeln besteht seit 1996.

Der thematische Schwerpunkt des Treffens lag auf der Gesundheitspolitik, insbesondere auf der Krankenhauspolitik. „Die Gestaltung der Krankenhauspolitik liegt in Deutschland in der Verantwortung der Länder. Rheinland-Pfalz verfügt über ein flächendeckendes, intaktes und auf hohem technischem Niveau ausgestattetes Netz von Krankenhäusern, das die stationäre Versorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz sicherstellt“, betonte Langner im Gespräch mit den Delegierten, die größtenteils Mitglieder im Ausschuss für Gesundheitswesen in ihrem Bezirk sind.

Die Krankenhausplanung des Landes habe in den letzten Jahren zur Qualitätsentwicklung in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern maßgeblich beigetragen. Beispiele dafür seien Versorgungskonzepte etwa zur vernetzten telemedizinischen Versorgung des Schlaganfalls sowie das 2016 neu überarbeitete Geriatriekonzept, so der Staatssekretär. Auch die Bildung von Krankenhausverbünden stelle eine wichtige Maßnahme für mehr Qualität dar. „Mehrere Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz denken über eine Umstrukturierung nach, beispielsweise durch eine Zusammenschluss zu einem Standort oder die Umwandlung in ein Gesundheitszentrum. Diese Planungen begrüßen wir als Landesregierung im Interesse einer bedarfsgerechten und qualitativ guten Patientenversorgung. Darüber hinaus kann Verbundbildung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt einer hochwertigen wohnortnahen Versorgung in der Fläche leisten, einem Ziel, dem sich die Landesregierung in besonderer Weise verpflichtet weiß.“