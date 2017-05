Veröffentlicht am 24. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtteilcafé hat am 3. Juni geöffnet – Jetzt auch „offener Bücherschrank“ in Räumlichkeiten – „Von Bürgern für Bürger“: Unter dieses Motto hat die Mitmachgruppe des Entwicklungsprojekts „Soziale Stadt“ in der südöstlichen City seine regelmäßigen Veranstaltungen gestellt. So öffnet an jedem ersten Samstag im Monat im Stadtteiltreff am Rheintalweg 14 für alle, die Lust auf einen geselligen Nachmittag haben, um 15 Uhr das Stadtteilcafé. Der nächste Termin ist der 3. Juni. Dann wird bis 17:00 Uhr gemeinsam geklönt, Bingo gespielt oder auch mal gesungen. Die Veranstalter sind allerdings für jede neue Idee offen. Die Mitmachgruppe hat sich auch darum gekümmert, dass im Stadtteilcafé ein „offener Bücherschrank“ installiert wurde. Während der Öffnungszeiten des Stadtteilcafés können dort gut erhaltene Bücher getauscht, geliehen oder abgegeben werden. Weitere Möglichkeiten zum Büchertausch bestehen während der Bürozeiten des Quartiermanagements montags bis donnerstags von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Foto: Im Stadtteilcafé kann man seit Kurzem auch Bücher ausleihen.