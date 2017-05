15jähriger Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Motorradstreife

Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis eine 15 Jährigen – Ein 15jähriger Rollerfahrer lieferte sich am Montag, 22. Mai, gegen 14:40 Uhr, eine Verfolgungsfahrt mit der Motorradstreife der Polizei Betzdorf. Unter Missachtung der Verkehrsvorschriften versuchte der 15jährige durch die belebte Wilhelmstraße in Richtung Wallmenroth zu fliehen.

Der Rollerfahrer befuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Wilhelmstraße in Betzdorf in Richtung Wallmenroth, als er in den Fokus der Krad-Streife geriet. Als der Beamte mit dem Polizeimotorrad die Verfolgung aufnahm, bemerkte dies der 15jährige offenbar. Er knickte das Kennzeichen seines Rollers um, beschleunigte den Roller nochmals und überholte mehrere Pkw rechts und links. An der Überquerungshilfe für Fußgänger fuhr er links vorbei. Dabei wurde der Mofaroller mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h geführt. Am Ortsausgang Betzdorf wurde er gestoppt. Zum Glück, war bis dahin, so die Polizei, niemand zu Schaden gekommen.

Bei dem Roller handelte es sich eigentlich um einen Mofa mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Durch Manipulationen erreichte der Roller jedoch eine deutlich höhere Geschwindigkeit und wurde somit fahrerlaubnispflichtig. Der 15jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen, die durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 02741/9260 bei der Polizei zu melden.