Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

KOBLENZ. Acht Deutschlandstipendien übergeben – Bewerbungen für die neue Runde sind ab 1. Juni möglich – Bereits zum achten Mal hat die Hochschule Koblenz Deutschlandstipendien vergeben: Acht ausgewählte Studierende erhalten ein Jahr lang eine monatliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro, die zur Hälfte vom Bundesministerium für Forschung und Bildung und zur anderen Hälfte von Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen oder Alumni getragen werden. Für die neunte Runde des Deutschlandstipendiums können sich Studierende mit guten Noten und sozialem Engagement ab dem 1. Juni bis zum 14. Juli bewerben. Ebenfalls sucht die Hochschule Koblenz weitere Unternehmen und Institutionen, die bereit sind, sich finanziell an einem oder mehreren Deutschlandstipendien zu beteiligen und so zur Fachkräftesicherung beitragen.

Gleich fünf Studierende unterstützt diesmal der Förderkreis der Hochschule Koblenz e.V., der damit wieder der größte Förderer des Deutschlandstipendiums an der Hochschule Koblenz ist. „Durch die Unterstützung des Förderkreises sind die Studierenden finanziell unabhängiger und können sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren. Das erhöht ihre Qualifikation“, erläutert Sven Kasper, Schatzmeister des Förderkreises.

Ein weiteres Deutschlandstipendium des aktuellen Sommersemesters stellt zum wiederholten Mal die Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung, deren Geschäftsführer Frank Zwanziger die Förderurkunde persönlich übergab. „Die Lotto-Stiftung ist eine soziale Stiftung, bei der zudem das Thema Bildung eine große Rolle spielt“, so Zwanziger, „darum stiften wir jedes Jahr jeweils ein Deutschlandstipendium an alle rheinland-pfälzischen Hochschulen, also 14 Deutschlandstipendien insgesamt.“

Bereits zum zweiten Mal fördert die Thomas Magnete GmbH, die bei der feierlichen Verleihung durch den Personalleiter Matthias Hess und Personalreferentin Dominique Remmel vertreten wurde, das Deutschlandstipendium an der Hochschule Koblenz mit einem Stipendium. Auch die APROVIS Energy Systems GmbH aus Weidenbach/Bayern unterstützt zum zweiten Mal einen Studierenden der Hochschule Koblenz.

Ein Deutschlandstipendium bekommen Sabine Einhaus, Liesa Koch, Miriam Winter und Kateryna Eisenhuth, die alle in verschiedenen Semestern den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit studieren. Stipendiatin Katja Meilgen studiert im 2. Semester im Masterstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften, so dass der Fachbereich Sozialwissenschaften diesmal die meisten Stipendiaten stellt. Aus dem Fachbereich Ingenieurwesen konnten Nicole Bretthauer, die im 2. Semester im Masterstudiengang Systemtechnik studiert, sowie Elektrotechnik-Student Tim Görgen die Jury überzeugen. Annika Swenne studiert am RheinAhrCampus Remagen am Fachbereich Mathematik und Technik im 3. Semester Biomathematik. Die Studierenden freuten sich sehr über die finanzielle Unterstützung. „Durch das Deutschlandstipendium kann ich die Stundenzahl in meinem Nebenjob reduzieren und mich so noch mehr auf mein Studium konzentrieren“, so die Stipendiatin Annika Swenne.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat zum Sommersemester 2011 das „Deutschlandstipendium“ ins Leben gerufen, um leistungsstarke und sozial engagierte Studierende zu unterstützen. „Auch wir als Hochschule Koblenz beteiligen uns an diesem Projekt und vergeben halbjährlich Deutschlandstipendien an ausgewählte Studierende, denen wir damit das Studium erleichtern möchten“, betont Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, Präsident der Hochschule Koblenz. Bei dieser Fachkräftesicherung sei die Hochschule Koblenz auf die Unterstützung starker Partner in der Region angewiesen.

Unternehmen und Vereine können einen oder mehrere Studierende ein Jahr lang unterstützen. Diese erhalten monatlich jeweils 300 Euro – zur Hälfte finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zur Hälfte von den sich engagierenden Unternehmen. Das Deutschlandstipendium fördert leistungsstarke, engagierte und begabte Studierende und wird für ein Jahr (Bewilligungszeitraum) bewilligt, maximal jedoch für die Dauer der Regelstudienzeit in dem jeweiligen Studiengang bzw. für den Zeitraum, für den der Förderer finanzielle Mittel zur Verfügung stellt. Die Teilnahme am Deutschlandstipendium bietet viele Vorteile und Chancen, sowohl für die Förderer als auch für die Studierenden. Weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/deutschlandstipendium abrufbar.