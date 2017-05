Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

MEHREN – Noch Plätze für Junge Gymnastikgruppe 50plus in Mehren frei – Das Rote Kreuz hat in Mehren mit einer neuen Gymnastikgruppe „Fit ab 50plus“ mit Gymnastik-Stretch-Relax für jedermann begonnen. Mit gesundheitsorientiertem Üben und Trainieren werden Muskelaufbau und Körperstraffung gefördert, Ausdauer wird optimiert und Rückenfunktionen sanft in Schwung gebracht. Die neue Gruppe hat bereits begonnen und würde sich über weitere Gleichgesinnte freuen. Jeden Montag um 16:00 Uhr treffen sich alle, die sich der Gesundheit zuliebe etwas Gutes tun möchten. Das DRK lädt ins Seniorenpflegehaus Sonnenhang (Gemeinschaftsraum) nach Mehren zu einer Schnupperstunde ein.

Weitere Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Telefon: 02681-800644 (vormittags) oder bei Dagmar Hallberg Telefon: 02683 – 947303.