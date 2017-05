Erhard Lichtenthäler ist neuer Vorsitzender des VdK Kreisverbandes Altenkirchen

Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

GIELEROTH – VdK Kreisverbandstag wählte neuen Vorstand – Erhard Lichtenthäler löst Manfred Becher ab – Prägende Tagesordnungspunkte des VdK Kreisverbandstages im Gielerother Bürgerhaus waren die Wahlen zum Vorstand. Der wechselte personell zur Hälfte. Einige Personen wechselten die Positionen. Der bisherige Vorsitzende Manfred Becher aus Betzdorf leitete bis zu den Neuwahlen seine letzte Delegiertenversammlung und stellte sich nach vier Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wahl. Ebenso beendete Hans Gerhard Boland aus Wissen seine Aufgabe als stellvertretender Vorsitzender. Zur Delegiertenversammlung gegrüßte Becher neben den Delegierten aus 19 Ortsverbänden im Gielerother Dorfgemeinschaftshaus den Landesverbandsvorsitzenden Willi Jäger, den 1. Beigeordneten des Kreises Altenkirchen Konrad Schwan, den 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber, Ortsbürgermeisterin Katja Schütz sowie Vorstandsmitglieder der benachbarten Kreisverbände Westerwald, Neuwied und Koblenz. Nach Begrüßung und Totenehrung, durchgeführt vom Vorsitzenden des gastgebenden Ortsverbandes Altenkirchen Fred Nolden, gab Becher seinen abschließenden Jahresbericht ab, bei dem er die Wichtigkeit des Verbandes und die erreichten Ziele und Erfolge hervor hob, richteten Ortsbürgermeisterin Katja Schütz, Heinz Düber, Konrad Schwan und Will Jäger ihre Grußworte an die Versammlung.

Vor den ausführlichen Jahresberichten des Vorsitzenden Manfred Becher, des Kreisverbandsgeschäftsführers Thomas Roos, des Kassenverwalters, in Vertretung durch Elmar Gilles und dem Bericht des Kassenrevisors Reinhold Müller, erfolgte die Wahl der Mandatsprüfungskommission sowie die Wahl des Wahlausschusses. Der Mandatsprüfungskommission gehörten an: Bernd Niederhausen (Hamm), Klaus Richtmann (Herdorf) und Werner Grendel (Horhausaen-Oberlahr). Dem Wahlausschuss Hans Gerd Hasselbach (Altenkirchen), Arno Ludwig (Altenkirchen), Christel Müller (Weyerbusch) und Peter Mockenhaupt (Oberes Siegtal). Protokollführer waren Elmar Gilles, Beate Stampf und Manuela Strüder (alle vom Kreisverband). 100 stimmberechtigte Teilnehmer waren eingeladen, 88 davon anwesend. In den Vorstand gewählt wurden: Als Vorsitzender Erhard Lichtenthäler (Altenkirchen) in geheimer Wahl mit 45 Stimmen von 82 abgegebenen. Stellvertretende Vorsitzende sind Berthold Denter (Betzdorf) (31) und Albert Schneider (Oberes Siegtal) (10), Kassenverwalter bleibt Jürgen Krah (Hamm), Schriftführer Manfred Berger (Flammersfeld-Mehren), Frauenvertreterin Irmgard Schneider (Oberes Siegtal).

Als Beisitzer wurden gewählt: Christa Becker (Daaden), Therese Fiedler (Flammersfeld-Mehren), Werner Grendel (Horhausen-Oberlahr), Gebhard Hammer (Elkenroth-Kausen), Hans-Gerd Hasselbach (Altenkirchen), Elfriede Hund (Altenkirchen), Friedhelm Höller (Eichelhardt), Günter Kohles (Kirchen), Klaus Lauterbach (Altenkirchen), Bodo Nöchel (Neitersen), Joachim Rödder (Herdorf), Günter Schneider (Daaden) und Christa Müller (Weyerbusch). Als Beisitzer ausgeschieden sind: Fred Nolden (Altenkirchen), Max Bohnet (Weyerbusch), Heinz-Willi Weller (Elkenroth-Kausen), Günter Schneider (Daaden), Berthold Fuhr (Birken-Honigsessen) und als Kassenrevisor Reinhold Müller (Altenkirchen) und Hannelore Wacker (Betzdorf). Neue Kassenrevisoren wurden: Brigitte Zirfas (Daaden), Karl Morgenstern (Niederfischbach), Waltraud Sauer (Elkhausen-Katzwinkel) und Dieter Tiefenau (Horhausen-Oberlahr). (wwa) Fotos: Wachow