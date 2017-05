Nils Weidner und Markus Hees gewinnen Geschicklichkeitsfahren der Feuerwehren

Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

LANGENBACH – Geschicklichkeitsfahren der Feuerwehren des Kreises Altenkirchen – Nils Weidner und Markus Hees gewinnen – Der Kreisentscheid im Geschicklichkeitsfahren mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr fand am Sonntag, 21. Mai auf dem Gelände der Firma Knautz-Reisen in Langenbach bei Kirburg statt. Der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen und die Wertungsrichter des Landkreises Altenkirchen hatten die Einsatzfahrer/innen der Freiwilligen Feuerwehren sowie der anderen Hilfsorganisation im Kreis Altenkirchen eingeladen. 22 Personen folgten dieser Einladung, Frauen befanden sich allerdings nicht darunter.

Die abzulegenden Geschicklichkeitsprüfungen sollen den Fahrer/innen helfen die zum Einsatz erforderliche Sicherheit im Führen von Feuerwehrfahrzeugen zu erreichen. In der Klasse A, Führerscheinklasse B, wird ein Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht bis 3.500 kg, in der Klasse B, Führerscheinklasse C, ein Feuerwehrfahrzeug mit einem Gesamtgewicht größer 9.000 kg verwendet.

In der Klasse A beteiligten sich 12 Personen aus den Altenkirchen, Daaden-Herdorf und Betzdorf-Gebhradshain. Als Bester schnitt bei den Prüfungen Nils Weidner von der Verbandsgemeinde Feuerwehr Altenkirchen mit 162 Punkten und einer Zeit von 02:15 Minuten ab. Den zweiten Platz belegte Markus Hees von der Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf mit 179 Punkten und einer Zeit von 03:00 Minuten. Auf Platz drei kam Andre Fries von der VGFW Daaden-Herdorf mit 180 Punkten in einer Zeit von 02:41 Minuten. Auf die weiteren Plätze kamen: Gerrit Lindlein (AK), Alexander Scheld (Da-He), Dennis Weyand (DaHe), Guido Buchholz (AK), Michael Sanner (AK), Michael Schuhen (Be-Ge), Andreas Schneider (AK), Denis Kakruki (Be-Ge) und Brian Lindlein (AK).

In der Klasse B, sie absolvierten den gleichen Kurs, nur mit einen größeren Fahrzeug, beteiligten sich zehn Personen. Bester war Markus Hees (Da-He) mit 265 Punkten in einer Zeit von 03:11 Minuten. Den zweiten Platz belegte Andreas Schneider (AK) mit 284 Punkten und einer Zeit von 02:44 Minuten. Platz drei holte sich Denis Kakruki (Be-Ge) mit 287 Punkten und einer Zeit von 02:40 Minuten. Die weiteren Plätze belegten: Gerrit Lindlein (AK), Andre Fries (Da-He), Sven Schönfelder (Da-He), Michael Schuhen (Be-Ge), Dennis Weyand (Da-He), Guido Buchholz (AK) und Michael Sanner (AK).

Die drei Erstplatzierten der beiden Klassen erhielten attraktive Gutscheine und jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde. Die Erstplatzierten jeder Gruppe nehmen am Landesentscheid am 23. September im Technikmuseum in Speyer teil. Den beiden Siegern Markus Hees und Nils Weidner überreichte Wertungsrichter Andreas Krüger die Wanderpokale. (wwa) Fotos: FFW LK AK