Hammer Schützen feiern an zwei Wochenenden

HAMM/Sieg – Schützenfest in Hamm/Sieg im Juni – Die Schützengesellschaft von 1841 e.V. Hamm/Sieg lädt für Anfang Juni zu ihrem Schützenfest ein. Zwei Wochenenden stehen ganz im Zeichen des neuen Schützenkönigs. Das Fest beginnt am Samstag, 3. Juni, um 15:00 Uhr mit dem traditionellen Vogelschießen in der Pinge hinter dem Schützenhaus (Huthsweg) von Hamm/Sieg. Die Schützen werden aus ihren Reihen den neuen Schützenkönig ausschießen, der die Nachfolge von Oliver Krogh antreten wird. Begleitet werden sie dabei von der Bergkapelle Vereinigung Katzwinkel.

Gefeiert wird ab Samstag, 10. Juni. Nach einem Platzkonzert ab 17:00 in der Mitte von Hamm/Sieg auf dem Synagogenplatz, es spielen die Bergkapelle Vereinigung Birken-Honigsessen und die Blaskapelle Leuscheid, wird der neue König gekrönt und im Anschluss in einem festlichen Umzug durch Hamm zum Schützenhaus gebracht. Dort findet ab 19:00 Uhr zu seinen Ehren der Königsball statt, zu dem die Ralph Dee Band musikalisch aufspielt.

Zum zünftigen Frühschoppen treffen sich die Schützen am Sonntagmorgen, 11. Juni, ab 11:00 Uhr, den ebenfalls die Ralph Dee Band musikalisch begleiten wird. Gäste sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. (stes) Fotos: Privat