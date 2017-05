Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – SG 06 Betzdorf bleit in der Rheinlandliga und stellt sich neu auf – Bei der letzten Partie der Rheinlandliga-Saison 2016/17 verabschiedete sich die SG 06 Betzdorf im Heimspiel gegen die SV Leiwen Köwerich mit einem 2 : 0 Sieg. Mit 46 Punkten und dem 13. Tabellenplatz steht deshalb fest, dass auch in der neuen Saison im Betzdorfer Stadion Rheinlandliga-Fußball geboten wird. Nicht erst seit dem Abpfiff der Runde in der Saison 2016/17 fragen sich die Fans, wie die Mannschaft 2017/18 aussehen wird. Wenn auch noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen sind, so kann man jetzt schon sagen, dass es eine Reihe recht tiefgreifender Veränderungen geben wird.

Insgesamt verlassen acht Spieler den Kader der SG. Philipp Klappert, Florian Jäger und Lukas Becher wechseln zum VFB Wissen. Moriz Brato wechselt zur TUS Kaan-Marienborn. Nach Daaden wandern Max Ramb und Niklas Utsch ab. Kevin Kouzolop wird in Zukunft in Netphen spielen. Sven Houck und Kuci Eron verabschieden sich mit unbekanntem Ziel vom Bühl. Allen Spielern wünscht die SG 06 nicht nur für ihre sportliche Zukunft alles Gute.

Im Rahmen der SG-Strategie, die Früchte der eigenen Jugendarbeit im Rheinlandliga-Betrieb zu ernten, kommen sechs Spieler aus der eigenen A-Jugend neu in die erste Mannschaft: Niklas Platte, Michel Grossert, Hikmet Aydin, Benni Müller, Kadir Semiz und Alan Krause gehören dem neuen Kader der Rheinlandliga-Mannschaft an. Außerdem steht fest, dass der Bruder von Kevin Scherreiks, Marvin, vom VFB Wissen nach Betzdorf kommt und von den Sportfreunde Siegen Haithan Eloy nach Betzdorf wechselt.