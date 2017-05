Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei – Im Zeitraum von Montag bis Freitag, 22. bis 26. Mai führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 22. Mai: in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Bad Godesberg auf der Ürziger Straße und der August-Bebel-Allee und in Bornheim-Uedorf auf der Elbestraße;

Dienstag, 23. Mai: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße und der Niederkasseler Straße (L 16) und in Rheinbach auf der B 266;

Mittwoch, 24. Mai: in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Bonn-Endenich auf der Röckumstraße, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247 und in Beuel auf dem Siebenmorgenweg;

Freitag, 26. Mai: In Beuel auf der Maarstraße, in Swisttal-Buschhoven auf der B 56, in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123 und in Meckenheim auf der L 261 – Sängerhof. Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet kommen.