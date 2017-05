Zirkus Rondel wieder zu Gast auf dem Schulhof der Christophorus-Grundschule in Bruche.

Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Konzertabend im Zirkuszelt – ZIRKUS MUSICALLI – In der ersten Juni-Woche ist der Zirkus Rondel (www.circus-for-kids.de) wieder zu Gast auf dem Schulhof der Christophorus-Grundschule in Bruche. Die Schülerinnen und Schüler erleben hier ihre Zirkus-Projektwoche. Am Donnerstag, 8. Juni um 19:30 Uhr wird das Zirkuszelt für ein ganz anderes Projekt hergerichtet. Der „Zirkus Musicalli“. Das ist eine Liaison aus Musik & Gesang mit den faszinierenden Elementen der Zirkuswelt. Dabei bietet die Manege des Zirkus Rondel den idealen Rahmen. Im letzten September öffnete der erste „Zirkus Musicalli“ seine Tore auf dem Schützenplatz in Betzdorf. Der tolle Erfolg und die vielen positiven Rückmeldungen führen nun zur „weiterentwickelten“ Neuauflage des Vorhabens.

Mit dabei sind:

MILLE AND MORE mit authentischer handgemachter Musik. Die Musiker rund um die in der Region bekannte Künstlerin Milena Lenz faszinieren mit ihrem musikalischen Können, starker Ausdruckskraft und ideal für den Rahmen ausgewählten Songs.

HASTE TÖNE, der Gospelchor aus Betzdorf möchte das Zelt mit der gewohnten guten Laune und Songs wie „Hinterm Horizont“ oder „Bridge over troubled water“ aus dem aktuellen Jubiläumsprogramm „Lifeline“ mitreißen und anstecken.

MUSICAL!KULTUR Daaden kommt mit einer Reise durch die Welt der Musicals. Schillernde Kostüme, und großer Gesang passen sich ein in den Rahmen einer Zirkus-Manage.

Begleitet werden die musikalischen Acts u.a. von Ralf Ringsdorf, als Clown Rudi, sowie von Künstlern des Zirkus Rondel. Zu einem Zirkus gehört natürlich auch der unverwechselbare Rahmen, ein großes Zelt mit Manege, faszinierende Lichtinstallationen, sowie typische Leckereien und kühle Getränke.

ZIRKUS MUCICALLI am Donnerstag, 8. Juni, ab 19:30 Uhr im Zirkuszelt auf dem Schulhof der Christophorus Grundschule in Betzdorf-Bruche. Einlass ist ab 18:45 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei Mankelmuth, in der Christophorus-Grundschule, bei allen Aktiven und unter www.haste-toene.com. An der Abendkasse kostet das Ticket 12 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.