Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – „Pfauen“-Kinder besuchen Fürstin im Schloss – Beim Gartenmarkt erhielten sie viel Aufmerksamkeit vom Publikum: die kleinen, von Kinderhänden kunstvoll gestalteten Pfauen. Einst waren die lebensgroßen, überall im Stadtgebiet verteilten Modelle des Vogels mit dem imposanten Federkleid echte Hingucker. Nun hatten mehrere Kindertagesstätten aus der Innenstadt und Heddesdorf rund 20 „Mini-Versionen“ nach ihren Ideen bemalt. Je der beteiligten Kitas durfte nun mit einer Abordnung kleiner Künstler an einer Exkursion teilnehmen, um Neuwieds Wappenvogel an einem ganz besonderen Ort in Augenschein zu nehmen – im Schloss. Isabell Fürstin zu Wied hatte die Mädchen und Jungen sowie Erzieherinnen, die drei hübsch dekorierte Modelle im Gepäck hatten, in die Residenz eingeladen, wo sie im Schlossgarten die eindrucksvollen Vögel sogar aus nächster Nähe studieren konnten. Die Fürstin stellte den Kindern, die sich rasch an die beeindruckende Atmosphäre gewöhnten, viele Fragen über den Vogel, der die über dem Schloss wehende Fahne ziert. Die Pfauen-Aktion diente dem Zweck, die Neuwieder Kinder wieder stärker mit ihrer Heimatstadt in Kontakt zu bringen. Den Besuch werden die Kinder sicherlich noch lange in lebendiger Erinnerung halten, nicht zuletzt auch wegen der schönen Pfauenfedern, die sie mit in die Kitas nehmen durften.