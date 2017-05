Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

MAINZ – Land fördert Landesarbeitsgemeinschaft der Jugendzahnpflege mit über 285.000 Euro – Mit über 285.000 Euro Landesmittel fördert das Land Rheinland-Pfalz die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ) mit Sitz in Ludwigshafen. „Mit der jährlich laufenden Förderung für die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege leistet die Landesregierung einen dauerhaften Beitrag zur Zahngesundheit der rheinland-pfälzischen Bevölkerung. Es ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, welche die LAGZ zur Prävention und Gesundheitsförderung in unserem Land wahrnimmt.“ Dies machte Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung heute in Mainz bei der Unterzeichnung des Bewilligungsbescheides deutlich.

Gefördert werden alle Maßnahmen rund um die Zahnpflege „von Anfang an“, darunter Programme für Hebammen, Kitas und Schulen zur flächendeckenden Gruppenprophylaxe von Kindern bis zum 12. bzw. 16. Lebensjahr. Die Prophylaxe erstreckt sich insbesondere auf die richtige Mundhygiene, eine zahngesunde Ernährungsberatung, eine Zahnschmelzhärtung durch Fluoride und auf die Motivation zum rechtzeitigen und regelmäßigen Zahnarztbesuch.

Die LAGZ RLP mit ihren 23 regionalen Arbeitsgemeinschaften erhält seit 1990 durch das Land eine jährliche Förderung. Diese Mittel fließen zu 95 Prozent in die Prophylaxearbeit, da die Mitarbeit in den Organen des Vereins ehrenamtlich erfolgt.