Veröffentlicht am 23. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – „Marktplatz“ Region Horhausen begeisterte wieder mit „FrühlingsGlück“ – Rund 1.000 Losinhaber kamen zur Gewinnziehung – Wieder ein großer Erfolg war auch die siebte „Horhausener FrühlingsGlück-Aktion“ der Initiative „Marktplatz“ Region Horhausen. Rund 1.000 Kunden der teilnehmenden Geschäfte versammelten sich im Rahmen des 37. Westerwälder Blumenmarktes vor dem Kaplan-Dasbach-Haus, um zu erfahren, ob sie zu den glücklichen Gewinnern zählten oder nicht. Als Hauptpreise lockten in diesem Jahr Wertschecks, Einkaufsgut­scheine im Gesamtwert von 500 Euro, 300 Euro und 100 Euro, sowie viele weitere attraktive Sachpreise, gestiftet von den Mitgliedern der Standortinitiative „Marktplatz“ Region Horhausen. Die Wertschecks können in den Mitgliedsbetrieben eingelöst werden. Interessierte können aber auch Wertschecks bei den örtlichen Banken erwerben und zum Beispiel als Geschenk nutzen.

Knapp 15.000 Lose hatten die Mitgliedsgeschäfte der Standortinitiative Marktplatz Region Horhausen im April kostenlos an ihre Kunden verteilt. Pünktlich um 15:00 Uhr nach der Begrüßung durch Vorsitzende Rita Dominack-Rumpf setzte Dieter Winter (2. Vorsitzender), die gefüllte Lostrommel, eine Mischmaschine, die der Baumarkt Prangenberg in Neustadt/Wied bereitgestellt hatte, in Bewegung. Als Glücksbringer fungierten die Kinder. Rund 30 Preise wurden an ihre glücklichen Gewinner verteilt. Der Hauptpreis, ein Wertscheck über 500 Euro, ging nach Güllesheim.

Am Ende der Auslosung dankte Rita Dominack-Rumpf den Mitgliedsbetrieben, die die Preise für die Auslosung gestiftet hatten, besonders aber auch der Sparkasse Westerwald-Sieg sowie der Westerwald Bank für die finanzielle Unterstützung. „Solch eine erfolgreiche Neuauflage motiviert uns auf jeden Fall auch für weitere tolle Aktionen! Ein kleiner Trost für alle Kunden, die in diesem Jahr keinen der begehrten Preise ergattern konnten: Nach der positiven Resonanz wird es auch 2018 wieder eine Losaktion in Horhausen geben“, so die Vorsitzende. (smh)

Foto: Die Gewinner der drei Hauptpreise mit Sponsoren und Organisatoren der Losaktion. Foto: Petra Schmidt-Markoski