ALTENKIRCHEN – Smartphones und Tablets mit Android – Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt umfassende Kenntnisse – Zum zweiten Male bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Samstag, 27. Mai, in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr einen Grundlagenkurs „Smartphones und Tablets mit Android“ an. Der Kurs richtet sich an Personen, die sich ein Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem Android zugelegt haben und nun mehr über dieses innovative Kommunikationsmittel wissen möchten.

Smartphones und Tablets mit dem erfreuen sich großer Beliebtheit. Android ist ein mobiles Betriebssystem für diese Geräte, das von der Open Handset Alliance entwickelt wird, dessen Hauptanteilseigner Google ist. Mittlerweile gehört Android mit einem Marktanteil von über 50 Prozent bei neu zugelassenen Smartphones zu dem am weitest verbreiteten Betriebssystem für mobile Endgeräte.

Der Kurs informiert über die Bedienung und Möglichkeiten eines Smartphones oder Tablets mit dem Betriebssystem Android. Zunächst werden die Einstellungen, E-Mail, WLAN und Synchronisationsvorgänge besprochen und die Teilnehmenden lernen mit Kontakten und Terminen effizient umzugehen. Anschließend werden die Möglichkeiten zur Nutzung interessanter Smartphone-Apps erläutert. Inhalte sind beispielsweise Fragen wie „Wo finden sich kostenlose Apps im Netz? Wie wird eine App installiert und deinstalliert? Wie kommen die Fotos vom Smartphone oder Tablet auf den PC? Wie können mobile Texte erfassen werden? Braucht man ein Diktiergerät?“. Zudem werden nützliche Apps, wie Online-Zeitungen, Wetter, Reisen, ÖPNV, Tagesschau oder ZDF Mediathek vorgestellt und die E-Mail-Synchronisierung von unterwegs erklärt.

Kursleiter ist Frank Runkler. Die Gebühr beträgt 35 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.