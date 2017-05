Schlaupowerfüxe in Elkhausen

Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Neuer Fall für die Schlaupowerfüxe – Abenteuertag am 10. Juni in Elkhausen – Eine neue abenteuerliche Geschichte erwartet Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren am Samstag, 10. Juni. Diesmal ist beim Abenteuertag in Elkhausen schon wieder ein spannender Fall für die Schlaupowerfüxe zu lösen. Ihr Name ist berühmt und eine Marke, ihr Einsatz ist abenteuerlich und streng geheim. Wenn sie unterwegs sind ist Köpfchen und Einfallsreichtum gefragt, denn es gilt so manche heiße Spur im Gelände aufzuspüren. Die Füxe zählen auf die Unterstützung der Nachwuchsdetektive, wenn es um das Lösen dieses neuen aufregenden Falls geht.

Veranstalter dieses Kinder-Abenteuertages ist die Kreisjugendpflege Altenkirchen. Die Veranstaltung für junge Nachwuchsdetektive findet der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr statt. Die Teilnehmergebühr betragen 13 Euro inklusive Mittagsverpflegung. Erziehungsberechtigte interessierter Kinder können sich bei Jennifer Weitershagen von der Jugendpflege der Kreisverwaltung unter Telefon: 0 26 81 81-25 41 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de anmelden.