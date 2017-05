Veröffentlicht am 22. Mai 2017 von wwa

Kreisvolkshochschule bietet neue Englischkurse in Altenkirchen an Übersicht von Mai bis Juni – Englisch ist eine Weltsprache mit der im Geschäftsleben und auf Reisen vieles möglich wird. In Kürze bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen für Interessierte wieder neue Englischkurse auf unterschiedlichen Kompetenzstufen an.

Englisch – basic conversation (B1) Mittwoch, 24. Mai, von 9 bis 20.30 Uhr bei Jutta Schmidt, Kosten: 60 Euro

Englisch für leicht Fortgeschrittene (A2.1) Dienstag, 30. Mai von 9.30 bis 11 Uhr bei Gambhira Heßling, Kosten: 60 Euro

Englisch für leicht fortgeschrittene Anfänger – Easy Englisch (A1) Freitag, 2. Juni von 9.30 bis 11 Uhr bei Gambhira Heßling, Kosten: 60 Euro

English conversation für Teilnehmende mit guten Kenntnissen (B2/C1) Mittwoch, 7. Juni von 17.30 bis 19 Uhr bei Jutta Schmidt, Kosten: 60 Euro

Englisch für Fortgeschrittene (A2/B1) Mittwoch, 7. Juni von 19.30 bis 21 Uhr bei Gambhira Heßling, Kosten: 60 Euro

Easy English für Anfänger ohne Vorkenntnisse (A1) Montag, 19. Juni von 19.30 bis 21 Uhr, bei Gambhira Heßling, Kosten: 60 Euro

Englisch für Teilnehmende mit Vorkenntnissen (A2.1) Mittwoch, 21. Juni von 18 bis 19.30 Uhr bei Gambhira Heßling, Kosten: 60 Euro

Alle neuen Englischkurse umfassen jeweils 12 Termine. In der ersten Stunde besteht die Möglichkeit, unverbindlich in den Kurs hinein zu schnuppern, um zu schauen, ob das passende Kursniveau vorhanden ist. Auch Quereinsteiger in laufende Kurse sind willkommen. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (0 26 81) 81- 22 12 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.