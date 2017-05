Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Neues Jugendzentrum öffnet die Türen – Interessierte können sich rundum informieren – Zwar ist das Jugendzentrum Big House in der Museumstraße schon seit Jahresbeginn im Probebetrieb, doch waren vor allem im Außenbereich noch einige Arbeiten zu erledigen, um das Gesamtbild der neuen Einrichtung abzurunden. Nun, wo alles nahezu fertig ist, wird Innenminister Roger Lewentz nach Neuwied kommen, um die neue Freizeiteinrichtung offiziell zu eröffnen. Das Land hat mit einem Zuschuss aus dem sogenannten Investitionsstock wesentlich zur Realisierung des von den Neuwieder Jugendlichen lange ersehnten Projektes beigetragen. Natürlich soll auch die Öffentlichkeit Gelegenheit haben, sich das rundum gelungene Zentrum anzusehen. Dafür öffnet das Haus am Freitag, 2. Juni, von 17:00 bis 19:00 Uhr seine Türen für alle Interessierten von Jung bis Alt. Sie können die Räumlichkeiten in Augenschein nehmen und sich von den Mitarbeitern informieren lassen.