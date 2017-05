Brand in einer Abgasanlage in Hamm/Sieg – 80 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

HAMM/SIEG – Brand der Abgasanlage der Fa. TMD Friction – Samstagmorgen, 20. Mai, um 08:15 Uhr kam es zu einem Brand in der Abluftreinigungsanlage einer Firma in Hamm, die Bremsbeläge herstellt. Brandursache und Schadenshöhe, so die Polizei, stehen derzeit noch nicht fest, mutmaßlich lag ein technischer Defekt vor. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Vorsorglich wurde die Bevölkerung aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten. Aktuelle Ergebnisse einer Schadstoffmessung durch eine Teileinheit des Gefahrstoffzuges des Landkreis Altenkirchen ergaben keine Hinweise auf den Austritt gesundheitsgefährdender Stoffe.

Die Feuerwehr Hamm wurde durch die Leitstelle Montabaur alarmiert und war sehr schnell vor Ort. Es stellte sich heraus, dass der Brand nur unter sehr schweren Bedingungen zu bekämpfen war. Die große Rohrleitung der Anlage musste von den Einsatzkräften unter Atemschutz an mehreren Stellen geöffnet werden, um an den Brandherd zu gelangen. Die enormen Temperaturen der Rohrleitung erschwerten die Löscharbeiten.

Wegen des Hohen Personalbedarfs an Atemschutzgeräteträgern wurde umgehend die Feuerwehr Wissen nachalarmiert. Der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises Altenkirchen, der in Horhausen steht, wurde ebenfalls zur Einsatzstelle beordert. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Die Feuerwehren aus Hamm, Wissen, Windeck-Rosbach und Horhausen waren mit 80 Kräften im Einsatz. Die Kameraden des Löschzuges Altenkirchen stellten während der Löscharbeiten in Hamm den Grundschutz für die Verbandsgemeinde Hamm mit zwei Fahrzeugen sicher. (am) Fotos: Feuerwehr