Mit Mobiltelefon aufgefallen – Alkohol war auch im Spiel

Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Mit Mobiltelefon aufgefallen – Samstagmorgen, 20. Mai, gegen 02:00 Uhr fiel Beamten der PI Betzdorf ein 22jähriger Autofahrer auf, der verbotenerweise am Steuer sein Mobiltelefon benutzte und zudem eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Der Grund zeigte sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle, denn der Fahrer war alkoholisiert, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste und der Führerschein erst einmal sichergestellt wurde.