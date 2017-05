„Schnapsidee“ bringt Ärger ein

Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Fahren unter Alkoholeinwirkung – Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass offensichtlich wohl „Fahrstunden“ im Bereich der Grillhütte in Betzdorf-Bruche durchgeführt würden. Eine Überprüfung ergab, dass zwei junge Männer sich den Schlüssel der Fahrzeughalterin nach einer Fete an der Grillhütte ausgeliehen hatten, um in ihrem Auto ihren Rausch auszuschlafen. Offensichtlich war man aber dann auf die „Schnapsidee“ gekommen, mit dem Wagen etwas hin und her zu fahren. Da beide keinen Führerschein, aber noch Alkohol intus hatten, erfolgen nun zwei Strafverfahren.