Polizei sucht Tankbetrüger mit Fahndungfotos

Region – Fahndungsaufruf zu Tankbetrügereien – Im Zeitraum von November 2016 bis April 2017 wurden durch bislang unbekannten männlichen Täter an Tankstellen in Fernthal, Weyerbusch, Altenkirchen und Flammersfeld die Fahrzeuge Opel Vectra Kombi, Farbe schwarz sowie Mitsubishi Colt, Farbe blau, betankt.

Nach dem Tankvorgang fuhr der Täter ohne zu bezahlen davon. An den Fahrzeugen waren die gestohlenen Kennzeichen K-IV 567 bzw. SU-M 7018 angebracht. Im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen ist der Täter in 15 gleich gelagerten Fällen aufgetreten.

Von dem Täter und dem Tatfahrzeug liegen Videoaufzeichnungen vor. Am 21. November 2016 verursachte der Täter in Hennef einen Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Circa 30 Jahre alt, kurzes, mittelblondes Haar

Der Mitsubishi Colt ist mit einem Faltdach ausgestattet, weiterhin wurde das Fahrzeug nachträglich mit LED-Taglicht und in der Hutablage mit zwei auffälligen Lautsprechern ausgerüstet. Im Kofferraumdeckel befindet sich rechtsseitig eine längsverlaufende Beule. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen, Telefon: 02681-9460 oder per Email an pialtenkirchen@polizei.rlp.de