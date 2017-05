Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

BITZEN – Pferdemist und Papier am Waldrand abgeladen – Der Besitzer eines Wald- und Wiesengrundstückes in der Gemarkung Bitzen zeigte am Donnerstag, 18. Mai, an, das bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen auf seinem Grundstück Pferdemist und zerrissenes Papier abgeladen haben. Zusätzlich wurde beim Abladen eine junge Fichte beschädigt. Di Polizei Wissen bittet um Hinweise unter 02742/935-0 oder per Mail an pwwissen@polizei.rlp.de.