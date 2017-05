Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

PUDERBACH – Raubüberfall auf Poststelle am Freitag in Puderbach – Freitagnachmittag, 19. Mai, gegen 17:39 Uhr kam es zu einem Raubüberfall durch zwei bislang unbekannte männliche Täter auf die Poststelle in der Straße „Im Bruch 1“ in Puderbach. Die Täter erbeuteten unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld und flüchteten zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Großraum Puderbach eingeleitet.

Einer der beiden Täter wurde wie folgt beschrieben:

– circa 20 bis 30 Jahre alt, gelb-rote Jacke, weite Kleidung in dunkler Farbe, trug ein Tuch vor dem Gesicht, sprach deutsch mit unbekanntem Akzent

– vom anderen Täter konnte bislang keine Beschreibung erlangt werden.

Hinweise auf die Täter, mögliche Fluchtfahrzeuge, oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de mitteilen.