„Oh, du schöner Westerwald“ soll bei der Bundeswehr gestrichen werden

Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

REGION – Dr. Bollinger (AfD) zur Streichung von Volksliedern bei der Bundeswehr: Schöner Westerwald muss bleiben! – Das Verteidigungsministerium hat die neue Ausgabe des Bundeswehr-Liederbuches „Kameraden singt“ gestoppt. Laut Presseberichten sollen Lieder wie „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ und auch die Westerwald-Hymne „Oh, du schöner Westerwald“ auf den Index. Die Begründung aus dem Verteidigungsministerium: Im Rahmen des kritischen und sensiblen Umgangs mit den Inhalten habe man erkannt, dass einige Textpassagen nicht mehr dem Werteverständnis entsprächen.

Dazu der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Dr. Jan Bollinger, dessen Landtagswahlkreis Neuwied mit den Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach in den Westerwald hineinreicht: „Die Zensur von traditionellem Liedgut trägt sicher nicht dazu bei, die Bundeswehr stärker, volksnäher, attraktiver oder demokratischer zu machen. Das auch international bekannte Westerwald-Lied wirbt seit langem für den schönen Westerwald, den ich als Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Neuwied mit vertreten darf. Man soll mir doch bitte mal zeigen, was an diesem Lied so problematisch sein soll. Dieses musikalische Aushängeschild unseres schönen Westerwaldes darf nicht alleine deshalb ausgemustert werden, weil es in den dreißiger Jahren geschrieben wurde. Der schöne Westerwald muss uns musikalisch erhalten bleiben!“