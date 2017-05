14jähriger Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – 14jähriger Radfahrer schwer verletzt – Ein 14jähriger Junge stürzte am Mittwochmorgen, 17. Mai, gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad und wurde dabei schwer verletzt. Er war auf dem Weg zur Schule und befuhr den Eisenweg in Richtung Struthof. Als er in einiger Entfernung ein Auto entgegenkommen sah, beabsichtigt er nach rechts auf den Gehweg auszuweichen. An der Bordsteinkante verdreht sich der Lenker und er kam mit seinem Fahrrad zu Fall. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen, unter anderem eine Armfraktur, zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.