Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

ROMMERSDORF – „Let´s do the Time Warp again…“ bei den Festspielen – „Let´s do the Time Warp again…” Es ist der wohl bekannteste Satz aus dem Kult-Musical „Richard O´Brians The Rocky Horror Show“. Und er wird am Freitag, 7. Juli, ab 20:15 Uhr von der Bühne des Englischen Gartens der Abtei Rommersdorf erklingen, denn dann führt das Ensemble der Schlossfestspiele Ettlingen das Rock-Musical auf.

Das frisch verheiratete Pärchen Janet und Brad landet wegen einer Autopanne in einem düsteren Schloss. Exzentrischer Hausherr ist der Transvestit Frank-N-Furter, der mit seinen Freunden eine rauschende Party feiert. Hier stellt er seine neueste Kreation vor, der perfekte Partner und Diener: Rocky.

Das Kult-Musical ist ein schriller Rock ´n´ Roll-Spaß, der mit Elementen einer großen Broadway-Show, Trash, Science Fiction und Symbolik für Toleranz wirbt. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.