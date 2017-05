Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Kinder lernen die Innenstadt kennen – Führung: Mädchen und Jungen gehen auf Zeitreise – Kinder sind an Geschichte oft mehr interessiert, als Erwachsene gemeinhin glauben. Ein Beweis sind die von der Tourist-Information speziell für Mädchen und Jungen angebotenen Innenstadtrundgänge. Die führen die Kinder zurück in die Gründerzeit Neuwieds, wobei sie viel Wissenswertes über das Schloss und seine Bewohner erfahren. Doch auch die jüngere Zeitgeschichte steht auf der Agenda. Der Stadtführer spricht über die Bedeutung des Deiches, weist auf Mahnmal in der Synagogengasse hin und bringt den Kindern die Arbeitsweise der Schärjer näher. Die Fachleute haben eine Erfahrung gemacht: Kinder sind bei dem rund 90-minütigen Rundgang aufmerksam und bringen sich stolz mit vorhandenem Wissen ein. Zudem haben sie viele Fragen – und die beantwortet der Stadtführer. Nächster Termin ist Sonntag, 28. Mai. Interessierte treffen sich um 15:00 Uhr an der StadtGalerie, Schlossstraße 2. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung kostet 4 Euro pro Person, sechs bis 14 Jährige zahlen 2 Euro. Weitere Informationen erteilt die Tourist-Information, Telefon: 02631/802 5555.