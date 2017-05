Über 2.000 Schüler in 85 Lehrgängen ausgebildet

Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – 32 neue Kinderersthelfer an der Grundschule Flammersfeld! – Über 2.000 Schüler ausgebildet in 85 Lehrgängen – Die Grundschule Flammersfeld freut sich über 32 ausgebildete Kinderersthelfer. Holger Mies, Notfallsanitäter, und Harald Pietsch, Arzt aus Horhausen, bildeten die Teilnehmer an drei Tagen aus. Inhalt der Ausbildung waren der Notruf, Verbände, Maßnahmen bei Vergiftungen und Verbrennungen, sowie die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Zum Abschluss wurden alle mit einer Teilnehmerurkunde belohnt. Rektorin Jutta Flammersfeld bedankte ich bei den Ausbildern und freute sich, dass in ihrem letzten Dienstjahr noch ein kleines Jubiläum zu feiern war.

Seit 19 Jahren unterrichten Mies und Pietsch innerhalb der Verbandsgemeinde Flammersfeld Kinder in Erster-Hilfe. In insgesamt 85 Lehrgängen wurden seit 1998 jetzt über 2.000 Teilnehmer geschult. Dass es genau 2.009 Teilnehmer sind freute Jutta Flammersfeld sehr, da die Grundschule Flammersfeld im Jahr 2001 dieses Angebot unter ihrer Verantwortung fest in den Schulplan aufnahm. Vor 20 Jahren gab es ein solches Konzept noch nicht in dieser Form, dies bestätigte DRK-Bundesarzt Prof. Dr. med. Peter Sefrin im Jahr 2002 schriftlich und beglückwünschte die Ausbilder zum gelungen Konzept.

Das Besondere am Kurs ist, dass Mies und Pietsch damaligen Empfehlungen, die Wiederbelebung erst im Alter von 14 Jahren zu unterrichten, anzweifelten und fest in ihr Konzept aufnahmen. Dies hat sich bezahlt gemacht. Mittlerweile ist es Standard in vielen Nachahmerkursen. Der Hintergrund war nicht, das die Ausbilder wirklich davon ausgingen, dass ein Zehnjähriger in naher Zukunft einen Menschen real wiederbelebt, sondern das die Kinder ohne Angst an die Puppe herantreten und sich so das Wissen festig. (homi) Foto: Mies