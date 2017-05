Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Fit für die weiterführende Schule – Selbstbehauptungstraining für Vier- und Fünftklässler – Vielfältige neue Herausforderungen kommen auf Kinder beim Übertritt von der Grundschule zur weiterführenden Schule zu. Das kann bei Mädchen und Jungen rasch zu Unsicherheiten führen. Um Kinder auf diesen wichtigen Schritt vorzubereiten und mental zu stärken, bietet das städtische Kinder- und Jugendbüro das Training „Fit for School“ an. Am Freitag, 9. Juni, 15:00 bis 18:00 Uhr, und am Samstag, 10. Juni, 10:00 bis 13:00 Uhr, findet das Selbstbehauptungstraining in der Turnhalle der Grundschule in Feldkirchen statt. Es ist für Schüler der 4. und 5. Klasse geeignet. Schwerpunkte des Trainings sind die Selbstbehauptung und das Begreifen und die Sicherung eigener Grenzen. Ein Gewaltpräventionspädagoge, der gleichzeitig lizenzierter Selbstverteidigungslehrer ist und langjährige Erfahrungen als Kinder- und Jugendtrainer hat, führt die Kinder mit Rollenspielen und verschiedenen Übungen an das Thema heran. Der Teilnehmerbetrag liegt bei 15 Euro. Anmeldung und weitere Infos beim Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Pfarrstr.8, 56564 Neuwied, Telefon: 02631/802 170, Email kijub@neuwied.de.