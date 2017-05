Wolfgang Stammler aus Bürdenbach gewinnt Audi A design

Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

BÜRDENBACH – Gewinnsparen bescherte einen Neuwagen – Volltreffer für Wolfgang Stammler aus Bürdenbach – Das hat schon was, wenn man das neue Auto direkt beim Hersteller abholen kann. Wenn man das neue Gefährt obendrein gewonnen hat, ist die Vorfreude besonders groß. So ging es für Wolfgang Stammler und Ehefrau Gudrun aus Bürdenbach nach Ingolstadt. Ins dortige Audi-Forum hatte der Gewinnsparverein der Volks- und Raiffeisenbanken insgesamt 50 Gewinner eines nagelneuen Audi A design zur Übergabe ihrer neuen Fahrzeuge eingeladen. Es handelte sich dabei um die Hauptpreise einer Zusatzziehung zu Jahresbeginn für alle Teilnehmer der monatlichen Ausspielungen im vergangenen Jahr.

In der Heimat angekommen, beglückwünschten auch die Vertreter der heimischen Westerwald Bank, über die die Lose für das Gewinnsparen bezogen werden, Wolfgang und Gudrun Stammler zum Gewinn. Das Gewinnsparen gehört zu den beliebtesten Soziallotterien in Deutschland. Denn mit dem Gewinnsparen unterstützen die Teilnehmer gleichzeitig gemeinnützige und karitative Zwecke in der Region und sparen für sich selbst. Und das geht so: Von jedem gekauften Los zum Preis von fünf Euro wandern am Jahresende vier Euro auf das Sparkonto des Spielers. Der verbleibende Euro ist der Spieleinsatz für die Lotterie. Davon wiederum fließt ein Viertel an gemeinnützige Projekte und Institutionen in der Region, die damit immer zu den Gewinnern der Aktion gehört. Derzeit winken monatlich unter anderem jeweils acht Audi Q3 sowie 100.000 Euro, außerdem weitere Geldpreise von insgesamt über 5,2 Millionen Euro.

Foto: Gratulation zum Gewinn durch die Westerwald Bank in Horhausen: (v.l.) Kundenberater Heiko Zelmer, Wolfgang und Gudrun Stammler sowie Geschäftsstellenleiter Peter Hassel. Foto: Westerwald Bank