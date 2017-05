Feuerwehreinsatz zum Kellerbrand in Friesenhagen

Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – Kellerbrand in Friesenhagen – Freitagmorgen, 19. Mai, um 07:51 Uhr wurden die Feuerwehren Friesenhagen, Harbach, die Funkeinsatzzentrale der Feuerwehr Kirchen, die Drehleiter der Feuerwehr Freudenberg und der Rettungsdienst aus Kirchen mit dem Stichwort „Feuer zwei – Kellerbrand ohne Menschenrettung“ durch die Leitstelle Montabaur in den Friesenhagener Ortsteil Bettorf alarmiert.

Aufgrund der noch unklaren Lage wurde auf der Anfahrt die Feuerwehr Morsbach nachalarmiert, diese konnte nach einer ersten Erkundung die Einsatzfahrt abbrechen. Durch eine Heizungsanlage wurde Rauch in den Keller des Hauses gedrückt und die Rauchentwicklung durch den Bewohner festgestellt. Dieser alarmierte umgehend über Notruf die Feuerwehr. Unter Atemschutz drang ein Trupp der Feuerwehr ins Gebäude ein, kontrollierte den Keller und leitete Belüftungsmaßnahmen ein. Offenes Feuer wurde auch mit einer Wärmebildkamera nicht festgestellt. Im Gebäude stellte die Feuerwehr leicht erhöhte CO Werte fest, die nach weiteren Belüftungsmaßnahmen wieder im Normbereich lagen. Verletzte wurde niemand. Neben den genannten Einheiten waren der zuständige Schornsteinfeger, der Wehrleiter, der Pressesprecher und die Polizei an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Fotos: „PuMa Feuerwehr VG Kirchen“