Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

NEUWIED/ROMMERSDORF – Kinder- und Familienprogramm in der Abtei Rommersdorf – Die Rommersdorf Festspiele im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis bieten in diesem Jahr auch den Kleinsten wieder eigene Veranstaltungen. Nach „Jim Knopf und die Wilde 13“, am 20. Juni, ab 10:00 Uhr und „Die Olchis räumen auf“ am 28. Juni, ab 17:00 Uhr, rundet „Tintenherz“ das Programm ab.

Ein Buch wird plötzlich lebendig und böse Finsterlinge klettern heraus. Die Mutter verschwindet, der Vater wird entführt und Buchstaben werden zu Waffen. Nur die 12jährige Meggie führt einen siegreichen Kampf.

Das Schauspiel für Kinder ab sieben Jahren wird vom Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf am 6. Juli ab 17:00 Uhr aufgeführt. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.