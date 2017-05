Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

NEUWIED/ROMMERSDORF – Rommersdorf Festspiele sind „Wie im Himmel“ – Der Film wie „Wie im Himmel“ von Kay Pollak wurde 2005 für einen Oscar nominiert und von Publikum wie Kritikern gefeiert. Das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel bringt die Geschichte um den ausgebrannten Dirigenten Daniel am Sonntag, 2. Juli, ab 19:15 Uhr, auf die Theaterbühne der Rommersdorf Festspiele. Daniel zieht sich in die Abgeschiedenheit seines Heimatdorfes zurück, doch die Bewohner lassen ihn die Einsamkeit nur kurz genießen. Zunächst widerstrebend, dann mit Engagement übernimmt er die Leitung des Kirchenchors. Die Sänger sind von dem prominenten Musiker begeistert, doch der Enthusiasmus passt nicht jedem. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.