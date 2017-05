Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

MUDERSBACH – DJK Sportjugend Mudersbach – Abenteuer Zeltlager im Rahmen des Ferienspaß der VG Kirchen an der Nister – Die DJK Sportjugend Mudersbach veranstaltet im Rahmen des Ferienspaßes in der VG Kirchen ein Abenteuer Zeltlager auf einem Campingplatz an der Nister bei Wissen. Das Zeltlager findet in den RLP-Sommerferien vom 14. bis 16. Juli statt. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person für das gesamte Wochenende inklusive Verpflegung.

Mitmachen dürfen alle Kinder ab sieben bis 14 Jahre. Der Anmeldeschluss ist der 23. Juni. Das Programm wird unteranderem eine Nachtwanderung und eine Abenteuer-Rallye beinhalten. Abends wird gemeinsam am Lagerfeuer gerillt oder Stockbrot gemacht. Gemeinschaftsspiele und ein Bunter Abend am Samstag runden das Programm ab. Betreut werden die Kinder von ausgebildeten Betreuern der DJK Sportjugend Mudersbach.

Die verbindliche Anmeldung bis zum 23. Juni erfolgt per Email an till.roettgen@djk-mudersbach.de oder telefonisch bei Till Röttgen unter 02745-8538 (ab ca. 17:30 Uhr). Eine Packliste und der Treffpunkt werden nach der Anmeldung mitgeteilt.