Veröffentlicht am 21. Mai 2017 von wwa

OBERBIEBER – Investitionen, viele Mitglieder, viele Aktionen: HVO mit toller Jahresbilanz – Viele neue Mitglieder, dabei einen jungen Altersdurchschnitt: Entgegen dem Trend bei vielen Vereinen sieht der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) seine nähere Zukunft als gesichert an. Auf der jüngst abgehaltenen Jahreshauptversammlung konnte Vorsitzender Rolf Löhmar festhalten, dass von den inzwischen über 320 Mitgliedern mehr als 40 Prozent zwischen 20 und 60 Jahren alt sind. Eine stattliche Liste an erfolgreichen Maßnahmen und Aktionen kann der Verein für 2016 vorweisen: Das Sommerfest auf dem Gelände des Familienbades im Aubachtal, das Schlachtfest an der Eintrachthütte, die jährlich organisierte Flurreinigung mit Unterstützung vieler Ortsvereine, die Blumenbepflanzung der Ortsmitte, die Restaurierung und  Einweihung des Römerturm-Nachbaus auf dem Wingertsberg, die Erneuerung des Brunnens und des Sitzplatzes am Deichselbach, die Instandhaltung von Schutzhütten und Bänken, Martinsumzug und -feuer sind einige der zahlreichen Aktivitäten in und um Oberbieber, um die Lebensqualität von Einwohnern und Besuchern des Stadtteils und Naherholungsgebietes von Neuwied zu erhöhen. Auch der Betrieb des Familienbades ist Aufgabe des HVO“ hier sind in 2016 rund 15.000 Euro investiert worden, unter anderem für eine neue Chlor- und Filteranlage sowie einen Bodensauger. Der Vorsitzende bedankte sich besonders bei den ehrenamtlichen Helfern, ohne die die eindrucksvolle Bilanz nicht möglich gewesen wäre. Das soll auch für das Freibad zukünftig weitergehen: Dazu beschloss die Versammlung die Errichtung eines Erhaltungsfonds. Gelder aus Überschüssen des Freibad-Betriebes sollen hier für notwendige, zweckgebundene Investitionen zur Verfügung stehen. Damit dazu auch im Vorstand genügend Personal zur Verfügung steht, wählten die Mitglieder Michael Schneider für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zum Geschäftsführer. Die nächste große Veranstaltung steht in wenigen Wochen an: am 1. und 2. Juli lädt der HVO wieder zum öffentlichen Sommerfest auf das Freibadgelände.