Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN/BETZDORF. Antrittskonzert Lilienthal in Betzdorf – Seit Januar 2017 ist Johann-Ardin Lilienthal neuer Kantor des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen. Der 27jährige, der zuvor die Leitung des Bezirkskantorats Bad Bergzabern/Germersheim in der Evangelischen Kirche der Pfalz innehatte, gibt am Sonntag, 21. Mai, ab 17:00 Uhr, in der Betzdorfer Kreuzkirche sein Antrittskonzert. Aufgeführt wird in der Kreuzkirche der Orgelzyklus „Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens“ des tschechischen Komponisten Petr Eben (1929-2007), der auf Texte des gleichnamigen Romans von Johann Amos Comenius (1592-1670) für Sprecher und Orgel basiert.

Die Sprecherrolle im Orgelwerk wird Superintendentin Andrea Aufderheide übernehmen. Das Thema des Romans von Comenius ist die Suche nach dem, was der tiefere Sinn menschlichen Daseins ist, seiner Arbeit und Mühe. Es besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wandert der Autor durch die Welt und merkt, dass alles vergeblich und ohne einen wirklichen Sinn ist. Im zweiten Teil findet er einen Ausweg, indem er sich seinem eigenen Herzen zuwendet, wo er Gott findet. In einer engen, intimen Beziehung zu Gott findet er den Frieden und eine Antwort auf seine Suche.

Petr Eben hat 2002 die Gedanken des Romans musikalisch umgesetzt. „Die Idee, über eine komplette Geschichte zu improvisieren und diese Improvisation in einer Komposition festzuhalten, hat mir sehr imponiert“, schildert Johann-Ardin Lilienthal, der das Werk erstmals als Kirchenmusik-Student in Detmold kennenlernte. „Ich war so beeindruckt, dass ich gleich eine Improvisation über die ‚Christopherus-Geschichte’ wagte und in ein Konzertprogramm aufnahm. In der Kirche ‚St. Peter und Paul’ zu Heiden, in der ich damals als C-Kirchenmusiker wirkte, war gerade eine Wandmalerei des Heiligen Christopherus frisch restauriert worden“. „Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens“ hat Kreiskantor Lilienthal speziell für dieses Konzert neu einstudiert.

Johann-Ardin Lilienthal wurde 1989 im lippischen Lemgo als Sohn eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren, wuchs in Barntrup (Lippe) auf und begann dort schon früh mit kirchenmusikalischen Aktivitäten. Als Orgelspieler startete er bereits während seiner Schulzeit. Nach seinen Abitur in Barntrup absolvierte er sein Studium „Bachelor of Music/Evangelische Kirchenmusik“ in Detmold und Köln und schloss verschiedene Aufbaustudien an, u.a. als Diplom-Musiklehrer und ein Kirchenmusikstudium mit A-Examen im bayerischen Bayreuth. Singen und Chorarbeit sind neben dem Orgelspiel seine „Leidenschaften“: Johann-Ardin Lilienthal leitete verschiedene Chöre und Vokal-Ensembles und hat sich auch als Counter-Tenor einen Namen gemacht.

Das Amt des Kreiskantors im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen ist mit einem Stellenanteil als Kirchenmusiker in der Kirchengemeinde Altenkirchen verknüpft, wo er auch die Kantorei leitet. Der neue Kreiskantor freut sich auf viele Besucher seines Antrittskonzertes und auf die Gelegenheit weitere musikalisch Aktive und Musikfreunde kennenzulernen. Der Eintritt zum Konzert in der Kreuzkirche ist frei, Spenden für die vielseitige Arbeit des Kreiskantorats werden erbeten. (pes) Fotos: Archiv/Petra Stroh