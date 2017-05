Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN/WISSEN. – „RE 1517 – Der Zug zur Seligkeit?!“ – Am Sonntag, 21. Mai, ab 11:00 Uhr, startet auf der Galerie des Regio-Bahnhofs in Wissen der „RE 1517“. Ausnahmsweise wird damit kein Regionalexpress die Siegstadt verlassen, sondern ein Gottesdienst an „außergewöhnlichem Ort“ starten. „RE 1517 – Der Zug zur Seligkeit?!“ hat die Evangelische Kirchengemeinde Wissen diesen Sonntagsgottesdienst überschrieben. Im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 gibt es im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen mehrere Gottesdienste an besonderen Orten (begonnen hat die Aktion am 9. April mit einem Motorrad-Gottesdienst in Steinbach, derzeit laufen Planungen für einen dritten Gottesdienst am Sonntag, 25. Juni, am Barbaraturm in Malberg). Alle drei Gottesdienste sind auch in der landeskirchenweiten Aktion „95 Gottesdienste an außergewöhnlichen Orten“ eingebunden.

Beim Gottesdienst auf dem Regio-Bahnhof greift das Gottesdienst-Team (Gemeindepfarrer Marcus Tesch, Pfarrerin Kirsten Galla und Jugendmitarbeiterin Svenja Spille) das Umfeld des Reisens und des Bahnhofs auf. Eingeladen sind nicht nur alle Interessierten, die einen besonderen Gottesdienst in Gänze miterleben möchten, sondern auch alle, die auf dem Weg von und nach einem Zug mal kurz „anhalten“ möchten. Mitgestaltet wird der Gottesdienst mit viel Musik vom Posaunenchor der Kirchengemeinde (Leitung: Sabine Roesner) und dem Gospelchor „Da capo – Living Gospel“ (Leitung Daniela Burbach).

Dankbar ist man für die Unterstützung durch Ehrenamtliche, so sorgt etwa die „Männerrunde“ dafür, dass die von den Mitunterstützern – Stadt Wissen und Kulturwerk – bereitgestellten Stühle parat stehen und inmitten des Bahnhofslebens ein Gottesdienstort entstehen kann. Willkommen sind zum Gottesdienst auf der Bahnhofs-Galerie alle, die auf ihrer „Lebensreise“ eine besondere Station erleben möchten.

