Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Hüttentalstraße kann durchgängig befahren werden – „Die Hüttentalstraße ist ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Menschen und für mehr Wohlstand in der Region. Das Projekt verbindet die Region Betzdorf/Kirchen mit Siegen und der BAB 45, der Sauerlandlinie“, konstatierte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel anlässlich der Fertigstellung und der Freigabe des drei Kilometer langen letzten „Schnellbahn“-Abschnitts durch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. 40 Jahre hat es vom ersten Spatenstich bis zur an den Mudersbacher-Kreisel anschließenden endgültigen Fertigstellung der Entlastungsstraße gedauert. Erwin Rüddel und dessen Siegener CDU-Bundestagskollege Volkmar Klein haben sich auch in zahlreichen Gesprächen auf Bundesebene immer wieder für eine Fortführung der HTS in Richtung Mudersbach engagiert stark gemacht. Dass die abschließende 110 Millionen-Euro kostende Maßnahme nun erfolgreich beendet und übergeben werden konnte, ist

auch ein Verdienst der beiden christdemokratischen Bundestagsabgeordneten. Selbst Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt befand: „Das ist ein wirklich guter Tag für die Mobilität im Dreiländereck zwischen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen.“ Mit dem Durchschneiden des Bandes u.a. durch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sowie die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel und Volkmar Klein erfolgte die Freigabe der fertiggestellten Hüttentalstraße (HTS). Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel