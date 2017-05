Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

OBERBIEBER – Ein Baum als Zeichen des Friedens – Ahmadiyya Muslim Jamaat pflanzt Baum in Oberbieber – Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine islamische Reformgemeinde (AMJ), die in über 200 Ländern der Welt verbreitet ist. Wichtig ist der Organisation, sich in ihre jeweilige Heimat miteinzubringen in Form von Spendenläufen, Straßenputzaktionen und der Förderung des interreligiösen Dialoges. Eine weitere bundesweite Aktivität der Gemeinde ist das Pflanzen von Bäumen. Als Zeichen der Verbundenheit und des friedlichen Zusammenlebens hat die AMJ in Neuwied schon rund 20 Bäume gestiftet. Ein schwarzer Spitzahorn wurde jetzt von Mohammad Alam Sohal (6.v.r.) und weiteren Gemeindemitgliedern an Oberbürgermeister Nikolaus Roth (10.v.r.), Ortsvorsteherin Ingrid Ely-Herbst (4.v.r.) und ihre Stellvertreter Getrud Thran (6.v.l.) und Lothar Heß (3.v.r.) übergeben. Diese freuten sich stellvertretend für die Oberbieberer Bürger: „Wir begrüßen das sehr, ein so schönes Bäumchen gestiftet zu bekommen. Das passt gut, da Oberbieber ein Ort ist, der neuen Bürgern gegenüber immer offen ist.“