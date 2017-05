Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Grundlagenkurs „Silver Surfer“ – Senioren und Seniorinnen entdecken das Internet – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet ab Montag, 22. Mai den Grundlagenkurs „Silver Surfer“ für Seniorinnen und Senioren an. Dieser Einsteigerkurs umfasst vier Kursnachmittage. Ziel des Kurses ist es, Berührungsängste abzubauen und gemeinsam auf unterhaltsame Weise die vielfältige Welt des Internets zu erkunden. Aktuelle Nachrichten abrufen, Gesundheitstipps finden, Reisen buchen, Bankgeschäfte erledigen, Waren bestellen, elektronische Post, sogenannte E-Mails versenden oder Fahrpläne für Bus und Bahn anschauen: dies sind einige der Möglichkeiten, in die die Teilnehmenden im Verlaufe des Kurses hineinschnuppern.

Der Kurs der Kreisvolkshochschule findet am Montag, 22. Mai, Dienstag, 23. Mai, Mittwoch, 24. Mai und Freitag, 26. Mai jeweils in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr unter der Leitung von Frank Runkler statt. Die Kursgebühr beträgt 45 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de) entgegen.