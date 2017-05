Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Generationenkino wirft Blick nach Frankreich – „Verstehen Sie die Béliers?“ ist am 23. Mai zu sehen – Frankreich hat soeben seinen Präsidenten gewählt und darf demnächst nochmals an die Wahlurnen treten. Dann geht es ums Votum für das Parlament. Da passt es bestens ins Geschehen, dass sich das Generationenkino in seiner nächsten Vorführung mit dem Leben bei unseren Nachbarn beschäftigt. „Verstehen Sie die Béliers?“ heißt es am Mittwoch, 23. Mai, im Metropol, wenn der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit den Kinobetrieben Weiler zum nächsten Kinonachmittag für die ganze Familie einlädt. Es ist dies übrigens der letzte vor der Sommerpause.

Worum geht es in der Tragikomödie, die keine Altersbeschränkung besitzt? Paula versucht, das richtige Gleichgewicht zwischen einem geordneten Leben mit ihrer taubstummen Familie und ihren eigenen Wünschen zu finden. Sie ist Dolmetscherin für Eltern und Bruder, die alle gehörlos sind. Doch plötzlich bietet sich Paula die Chance zur Stimmausbildung an einer Pariser Musikschule. Wird sie ihre Familie verlassen?

Es wird darum gebeten, sich rechtzeitig Karten zu kaufen, da vor der Filmvorführung, die um 16:00 Uhr beginnt, ab 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen gereicht werden. Das bedarf der Vorbereitung. Karten sind zum Preis von 10 Euro (inklusive Kaffee und Kuchen) nur im Vorverkauf erhältlich beim Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, täglich von 14:00 bis 15:00 Uhr und 19:15 bis 20:00 Uhr, Freitag bis Sonntag auch von 16:15 bis 17:00 Uhr; Telefon 02631/23251 oder unter www.kinoneuwied.de. Weitere Informationen beim Seniorenbeirat im Internet unter seniorenbeirat@neuwied.de