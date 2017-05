Rettungswagen in Asbach verunglückt

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfall mit Rettungswagen in Asbach – Am Donnerstag, um 19:20 Uhr kam es in Asbach an der Kreuzung Hospitalstraße/L 255 zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn wurde das Fahrzeug von einer 38jährigen Fahrerin, die die L 255 in Fahrtrichtung Neustadt befuhr, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Autofahrerin kollidierte noch mit der Hauswand eines angrenzenden Gebäudes. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von insgesamt circa 8.500 Euro.