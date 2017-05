Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

ASBACH/NEUSTADT – Verkehrskontrollen in Neustadt und Asbach – Am Donnerstag um 16:30 Uhr wurde in Neustadt ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Asbach kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von THC stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Um 19:20 Uhr wurde ein weiterer Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass eine 18jährige Autofahrerin ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Bei dem 19jährigen Beifahrer wurden im Fahrzeug zudem Drogen aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt und eine Blutprobe entnommen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein 24jähriger aus der Verbandsgemeinde Asbach in Asbach kontrolliert. Im Pkw wurde bei der Kontrolle BTM aufgefunden und sichergestellt.