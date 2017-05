81jährige Fußgängerin in Asbach von Pkw angefahren

Veröffentlicht am 18. Mai 2017 von wwa

ASBACH – Fußgängerin in Asbach von Pkw angefahren – Am Donnerstag um 14:15 Uhr wurde eine 81jährige Fußgängerin, die eine Schubkarre mit sich führte, von einem 76jährigen Autofahrer angefahren. Beide kommen aus der Verbandsgemeinde Asbach. Der Autofahrer befuhr die K65 in der Ortslage Sessenhausen aus Richtung Asbach kommend und fuhr die Fußgängerin an. Der hinzugerufene Notarzt hatte einen Rettungshubschrauber alarmiert. Mit diesem wurde die 81jährige Fußgängerin in ein Krankenhaus geflogen. Dort wurden jedoch nur leichte Verletzungen diagnostiziert. Die Angaben zum Unfallhergang waren von beiden Unfallbeteiligten vor Ort unterschiedlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.