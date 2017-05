Veröffentlicht am 20. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Stadt hat weitere Kita offiziell eröffnet – Kindertagesstätte Rommersdorf bietet Platz für 75 Kinder – Dort, wo früher Schüler Deutsch, Mathe und Englisch büffelten, werden nun Mädchen und Jungen auf die Schulzeit vorbereitet. Die ehemalige Hauptschule hat sich in eine Kindertagesstätte verwandelt. Die ersten Mädchen und Jungen haben die Räume der Kindertagesstätte Rommersdorf bereits Mitte Februar in Beschlag genommen. Nun folgte die offizielle Eröffnung im Beisein von Sozialdezernent Michael Mang. Leiterin Ria Nowak begrüßte dazu auch zahlreiche interessierte Kommunalpolitiker und Eltern. Alle überzeugten sich davon, dass der Umbau der ehemaligen Schule, der nur zweieinhalb Monate in Anspruch nahm, vollauf gelungen ist. Große, helle Räume bieten ideale Voraussetzungen dafür, das pädagogische Konzept umzusetzen. Dabei bauen die Erzieherinnen auf den (Selbst-)Bildungsprozess.

Die Kita bietet 75 Plätze für drei- bis sechsjährige Kinder. Davon sind 26 für die Ganztagsbetreuung vorgesehen, acht für ein verlängertes Vormittagsprogramm. 7,5 Arbeitsplätze für Erzieherinnen sind so entstanden, zudem sind noch zwei Hauswirtschaftskräfte beschäftigt. Die Bau- und Sanierungskosten lagen bei 200.000 Euro. Positiv: Kostenvoranschlag und tatsächliche Kosten waren deckungsgleich. Hinzu kommen 105.000 Euro für die Gestaltung des Außengeländes und des Atriums, mit der die Arbeiter voraussichtlich in den Sommerferien beginnen. Für Einrichtung und Ausstattung fallen zudem 73.000 Euro an.