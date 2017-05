Veröffentlicht am 19. Mai 2017 von wwa

NIEDERFISCHBACH – „Erinnern und Lernen“ – Kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende vor 72 Jahren – Exkursion führt am Sonntag, 21. Mai nach Niederfischbach – Derzeit finden verschiedene Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreis Altenkirchen unter der Leitung von Ralf Anton Schäfer aus Betzdorf statt. Er begibt sich dabei auf die Spuren der letzten Kriegsmonate in der Region. Die nächste Exkursion am Sonntag, 21. Mai ab 14:30 Uhr hat Niederfischbach und den Hellbachskopf zum Ziel.

Der weitläufige Giebelwald wurde für mehrere Tage zum Brennpunkt der Kämpfe um die Siegfront im Bereich zwischen Kirchen und Niederschelden. Die Wälder waren Kampfgebiet, Bereitstellungsraum und Unterschlupf für deutsche Truppen; darüber hinaus suchten zahlreiche Zivilisten der umliegenden Ortschaften Zuflucht in den Bergbaustollen, um vor den Kampfhandlungen geschützt zu sein. Anfang April hatten die Amerikaner damit begonnen, ihren Brückenkopf bei Freusburg auszuweiten. Hierbei verwickelten sie sich allerdings zusehend in Waldkämpfe, die durch sich immer wieder verirrende Einheiten und plötzliches aufeinanderstoßen auf gegnerische Truppen geprägt waren. Im Bereich des Hellbachskopfs erinnert heute ein Denkmal in Form von mehreren Basaltsäulen an der Stelle eines ehemaligen Soldatengrabes an die Härte der damaligen Kämpfe.

Treffpunkt ist der Sportplatz beim Tierpark in Niederfschbach. Es wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.